JTは、8月22日〜24日の期間、山口きらら博記念公園で開催される西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025」に協賛。会場に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE(プルーム・ラウンジ)」を出展する。スタイリッシュで洗練された空間にデザインされた「Ploom LOUNGE」では、加熱式たばこや紙巻たばこを愉しむことができるほか、新型加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」と、Ploom専用たばこスティックブラン