YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTV¡Ù¤Ç¡¢¡ÖËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½ÁªÅ¸Ë¾¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÇÛ¿®¡£12¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î·ãÆ®¤¬£¹·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç£²»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï£³°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼±¼Ô¤Î²Ï¼£ÎÉ¹¬»á¤¬ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤À¡££²Âç²ñÂ³¤±¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬È¿±þ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì