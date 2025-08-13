【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１２日（日本時間１３日）、敵地での古巣のエンゼルス戦に１番指名打者で出場し、九回に４試合連続本塁打となる右翼ポール際への勝ち越しの４３号ソロを放った。５―５の九回、マウンドには今季２２セーブを挙げているエンゼルスの守護神ジャンセン。１ボールからの２球目、真ん中高めのカットボールをフルスイングすると、打球は右翼ポール