´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¿å½à¤ò¼¨¤¹7·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤«¤é2.6%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤Ê¤É¤Î¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤¬»Ø¿ô¤òÂç¤­¤¯¤ª¤·¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¤¬¤­¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿7·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.6%¾å¾º¤Î126.6¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤¬µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ42.2%¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥³¥á¤Ï¼ûµë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍ¢Á÷Èñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬Å¾²Ç¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç°ú¤­Â³¤­¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ