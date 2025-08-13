静岡県伊東市の田久保真紀市長は8月13日、伊東市議会の百条委員会に出頭し、議長らに卒業証書を「チラ見せ」したとされる報道について「約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」と述べ、チラ見せを否定しました。 【写真を見る】6回目の百条委員会に出頭する田久保伊東市長 田久保真紀市長は13日、百条委員会の求めに応じて百条委員会に出頭し、証人尋問に臨みました。 この中で委員から、議長らに「チラ見せ」したとさ