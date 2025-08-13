援助団体のロゴが入った車両の周辺に立つ複数の人物を捉えた動画の静止画像/IDF（ＣＮＮ）イスラエル軍は、援助活動家を装った武装集団を空爆したと明らかにした。武装集団が使用していた車両には、米国に拠点を置く非営利団体ワールド・セントラル・キッチン（ＷＣＫ）のロゴが描かれていたという。イスラエル国防軍（ＩＤＦ）は１２日に声明を発表。先週行われたこの空爆で「武装テロリスト５人」が死亡したと述べている。ＩＤＦ