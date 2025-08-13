◆第４５回新潟２歳ステークス・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝８月１３日、美浦トレセン６月の東京・芝１４００メートルで新馬戦を勝ち上がったサンアントワーヌ（牝２歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は、Ｗコースでエリーナストーム（３歳１勝クラス）を先行。直線で馬体を並べると６ハロン８４秒４―１１秒６のタイムで併入した。鹿戸雄一調教師は「初戦の１４００メートル