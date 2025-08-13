「煙のない社会」の実現を企業ビジョンとして掲げているフィリップ モリス ジャパンは、2025年8月6日にIQOSストア銀座にて、加熱式たばこ「IQOS ILUMA(イルマ) i シリーズ」の新モデルと、同シリーズの専用たばこスティック「TEREA」(テリア)から発売した「テリア ブラック フューシャ メンソール」(20本入りボックス／580円)、そして“マリアージュドリンク”の発表会を行った。【写真】新製品にあわせて登場したスペシャルスイー