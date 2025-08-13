夏の甲子園大会第８日の１３日、第２試合で中越（新潟）のアルプス席では、野球部員の吉田暖音(はると)さん（３年）がメガホンを手に声を枯らしながら仲間たちを鼓舞した。吉田さんは入学時から捕手としての活躍が期待されていたが、持病の不整脈や相次ぐけがに苦しんだ。出場機会には恵まれなかったが、捕手にアドバイスをするなどして部を支えてきた。思うように練習ができない時期、仲間は「早く戻ってこい。全員で甲子園