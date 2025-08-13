パンサー向井慧（39）が13日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に生出演。ゲストに迎えた3人の元人気アイドルのデビュー年が1985年で、自身が生まれた年であることを明かした。この日のゲストは今年でデビュー40周年を迎える芳本美代子（56）網浜直子（56）松本典子（57）の3人で、1985年に歌手として産声をあげた。パーソナリティーの向井が「1985年デビューということで、僕が85年生まれなので…」