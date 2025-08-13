2024年シーズンまで日本で活躍し、今は韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファイーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）が、25年8月12日に行われたロッテジャイアンツ戦で、開幕15連勝の韓国プロリーグ新記録を達成した。「ハンファのポンセは現代の先導者」先発のマウンドに上がったポンセは、最速157キロで、7回3安打無失点9奪三振の好投。チームは2−0で勝利し、ポンセは開幕から無傷の15勝目を飾った。ポンセは今シーズン23