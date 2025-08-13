アシックスは後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を７８００億円から８０００億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を１２００億円から１３６０億円（同３５．８％増）へ、純利益を７８０億円から８７０億円（同３６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ年２８円としたことが好感されている。 高付加価値商品にフォーカス