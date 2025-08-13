人工知能（ＡＩ）をめぐり国同士の競争が激しい。ＡＩ産業の競争力を確保するには技術・人材・インフラなどとともに大量の高品質データを確保することが重要だ。データはＡＩの原材料でありＡＩの性能を決める核心要素であるためだ。韓国はＡＩ技術、インフラ、人材分野で米国や中国など主要国に遅れているが、個人情報と公共データなどに対する厳格な規制のためデータ活用も難しい状況だ。データ活用に向けた規制改革が至急だが、