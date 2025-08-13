ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）と齋藤飛鳥がMCを務める音楽番組『ハマスカ放送部』の公式Instagramが更新。27歳の誕生日を迎えた齋藤を祝福するハマ・オカモトと森本晋太郎（トンツカタン）との3ショットが公開された。 【写真】『ハマスカ放送部』共演者のハマ・オカモトと森本晋太郎に誕生日を祝福される齋藤飛鳥 ■齋藤飛鳥がより飛躍するためのふたつのチャレンジを実施 『ハマスカ放送部』（テレビ朝日）の8月11日放送回は