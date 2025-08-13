È¡´Û»ÔÆþ½®Ä®¤ÎÆþ½®Ä®Á°ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤Ç2025Ç¯8·î13Æü¡¢ÃËÀ­¤¬Å®¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬°Õ¼±¤Ê¤·¡¢´Æ»ë°÷¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢Å®¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®¿Í¤ÎÃËÀ­¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï²ÈÂ²¤È±Ë¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ³¤¤ÇÅ®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Î´Æ»ë°÷¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°Õ¼±