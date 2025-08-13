明日14日(木)は、全国的に気圧は低下するでしょう。お盆休み中は低下傾向が続くため、お出かけ先や帰省先でも、気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。明日14日は日本海から低気圧接近明日14日(木)は、西日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。一方、日本海から前線を伴った低気圧が北日本に近づく見込みです。そのため、北日本や東日本では気圧が低下し、西日本でも高気圧の勢力がやや弱まるため、気圧は低下傾向