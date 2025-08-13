ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。9回の第5打席にリーグ単独トップの43号ソロを放った。 ■トリプルプレーを喫した後に…… 前日の試合では、エンゼルスタジアムで通算100本目のアーチをかけた大谷。この日は試合終盤に値千金の一打、古巣ファンの前で豪快な勝ち越し本塁打を記録した。5－5の同点で迎えた、9回表