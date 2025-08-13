東洋大学歴詐称疑惑に端を発し、約２カ月、辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返している静岡県伊東市の田久保真紀市長が市議会の百条委員会に出席。ＴＢＳ「ひるおび」が終了後の田久保市長の取材対応を生中継し、その内容にまたもネットが荒れ模様となっている。東洋大を除籍となった田久保市長が公開・提出を拒否している、事前に正副議長にチラ見せしたとされる「卒業証書」らしき書類について、田久保市長は議長へ