北陸地方では、昨日12日(火)までは曇りや雨で、大雨となった所もありましたが、この先は一転して猛暑が復活するでしょう。熱中症や農作物・家畜などの管理に十分な注意が必要です。特に富山・石川・福井では内陸を中心としたにわか雨頼みの状態がしばらく続きそうで、再び少雨傾向となる可能性があります。一方、石川県能登では昨日までの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。お盆期間後半は太平洋高