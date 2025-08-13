お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（39）と金ちゃん（39）が、12日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。心霊ロケでの体験を語った。番組ロケで新潟ロシア村を訪れたという2人。そこは閉園から21年が経過したテーマパークで、金ちゃんは「中部地方最強の廃墟って言われてるんですけど、ホテルと教会の廃墟みたいな感じ」と解説。良ちゃんは「廃墟になってから長い