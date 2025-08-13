´ØÅì°ì£¶¡½£±Ãæ±Û¡Ê£±£³Æü¡á£²²óÀï¡ËÁ°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬Ãæ±Û¡Ê¿·³ã¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£³²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£´ØÅì°ì¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¡¢Ë½Åê¤Î´Ö¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¸Þ²ó¤Ë¤ÏÂçÂô¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡£¼·¡¢È¬²ó¤Ë¤â²ÃÅÀ¤·¤ÆÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹ºäËÜ¤Ï£±¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡£Ãæ±Û¤ÏÁ°È¾¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¶Á¤¤¤¿¡£