２０２８年ロサンゼルス五輪を目指すサッカー男子の世代別代表を率いる大岩剛監督が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんが、大岩監督の指導法に迫った。ロス五輪世代Ｕ―２２日本代表は、７月下旬にウズベキスタンに遠征し、同じ世代のサウジアラビア代表、ウズベキスタン代表と対戦し、２連勝を飾った。ポッドキャストの収録は、帰国から２日