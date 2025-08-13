ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¡á13Æü¸á¸å3»þ9Ê¬¡¢°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô13Æü¸áÁ°9»þ15Ê¬¤´¤í¡ÖÂç²È¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿ÍÃËÀ­¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó45Ê¬¸å¤Ë°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Î¸òÈÖ¤ËÃË¤¬¡Ö¡Ê¿Í¤ò¡Ë»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÐÆ¬¤·¤¿¡£ÃË¤ÎÀâÌÀ¤ò´ð¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤¬Æ±»ÔÂçÃÏ¿·Ä®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢2³¬°ì¼¼¤«¤é40¡Á50Âå¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤ÏÆ±¹Ô¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¸òÈÖ¤Ë½Ð