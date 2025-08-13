女優でアーティスト・のんが13日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】髪形もお似合いです 「久々のポテチ 最近、髪を切りました」と投稿。ラフなＴシャツ姿でポテトチップスをアヒルのくちばしのように加えておどける写真などを掲載した。 フォロワーからは「髪型も似合ってますね」、「オシャレさん」、「お茶目」などの声が寄せられた。 （よろず～ニュース編