日本野球機構（NPB）は13日、イースタン、ウエスタン両リーグが制定する『スカパー！ファーム月間MVP賞』の7月度受賞選手を発表。イースタン・リーグは西武・佐藤太陽、ウエスタン・リーグはソフトバンク・イヒネイツアがそれぞれ受賞した。佐藤は7月度10試合に先発出場し、打率.381（リーグ2位）、16安打（2位タイ）、得点圏打率.667（リーグトップ）の好成績を残し、7月25日に念願の支配下選手登録を勝ち取った。イヒネイ