£±£³Æü¸áÁ°£±£±»þÈ¾º¢¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®ÄÌ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÀÄ³¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×£±³¬¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¿·³ãÃæ±û½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃËÀ­£²¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤Ç¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò¿·³ã±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤ËÌó£±¡¦£µ¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¡£