赤木俊夫さん（妻雅子さん提供）学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省決裁文書改ざん問題で、財務省は13日、2018年に改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員赤木俊夫さんの妻雅子さん側に関連文書約1万8千ページを3回目として開示した。今回は俊夫さん以外の近畿財務局職員らの手控えなどが含まれるとみられる。雅子さんや弁護団が同日、財務省を訪れ、文書を受け取った。財務省は今年4月、1回目として財務局と