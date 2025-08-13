グーグルは、検索結果に表示される「トップニュース」にユーザー自身の好みのソースの情報を表示できる「Preferred Sources」（好みのソース）機能の提供を開始した。 これにより、好みのスポーツブログや地域のニュースなど、設定したメディアからの最新の情報を受け取りやすくなる。ユーザーの検索に関連した記事が公開されると、トップニュースに