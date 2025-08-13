◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、今季２度目の４戦連発で４３号。チーム１２０試合で４３本塁打は、シーズン換算５８発ペースとなった。５―５で迎えた９回先頭で迎えた５打席目。守護神ジャンセンのカットボールを捉えると、打球速度１１４・