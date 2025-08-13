◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝８月１３日、札幌競馬場前走のクイーンＳで頭差の２着だったココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は、芝コースを単走で追い切られた。終始馬なりで軽めの調整だったが、初の中１週でも疲れた様子は見られず態勢は万全だ。柴原助手も「１回使っているぶんハミをかんだけど、許容範囲でした。馬の動きはすご