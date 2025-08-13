◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１３日、栗東トレセン骨折から９か月ぶりに復帰するエルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は、坂路でスピード感あふれる動きを見せた。適度な前進気勢で駆け上がり、ラストは馬なりでもシャープな伸び脚。５４秒１―１１秒６をマークした。杉山晴調教師は「坂路でしまいだけ。長期休養明けを感じさせない動き