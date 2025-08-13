不動産投資に年齢制限はある？ 不動産投資そのものには法的な年齢制限はありません。しかし、不動産投資ローンを利用する場合、団体信用生命保険（団信）への加入を求められたり、また団信にがん特約をつけたいという場合は、実質的な年齢制限がある可能性があります。 不動産投資ローンを利用する場合は実質的な年齢制限が生じる 不動産投資ローンの融資では、借入額が多い場合は団信への加入が求められる