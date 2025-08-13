◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月12日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。2四球を含め4打席安打なく迎えた第5打席で相手守護神ケンリー・ジャンセン投手（37）から今季2度目の4戦連発、リーグ単独トップに立つ43号を放った。この日の相手先発は右腕メデロス。この打席はメデロスの制球が定まらず、フルカウントからボ