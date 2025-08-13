¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º1¡½0¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¡È¥¹¥ß1¡É¾¡Íø¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÅð¤Ë¤âÀ®¸ù¡£2»àÆóÎÝ¤«¤é¥Í¡¼¥é¡¼¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó°Ê¹ß¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥¯¥ì¥Þ¡¼¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤ÍÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Ê³µ¯¡£ÀèÈ¯