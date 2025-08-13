¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü2²óÀï´ØÅì°ì£¶¡½1Ãæ±Û¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºò²Æ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó2»à»°ÎÝ¤«¤éÁê¼êË½Åê¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤ÏÂçÂôÊâÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î»°ÎÝ¶¯½±Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅ¨¼º¤Ç1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£7²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤ÏÂçÂô¤Î»°¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë1»à»°ÎÝ¤«¤éÆþ»³¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆó¥´¥í¤Ç1ÅÀ¤ò²ÃÅÀ