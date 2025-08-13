ＳＮＳで他人の裏話などを投稿していた男性の自宅に侵入し、土下座をさせるなどしたとして、警視庁は１３日、住所・職業不詳の男（３２）と住所不定、無職の男（３２）の両容疑者を住居侵入と強要などの容疑で逮捕したと発表した。発表によると、２人は５月２１日未明、東京都葛飾区の民家に１階の窓ガラスを割って侵入。就寝中だった４０歳代の住人男性の体を押さえつけ、Ｘ（旧ツイッター）の投稿について土下座させた上、男