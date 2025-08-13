¿·³ã¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·³ã»Ô¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇúÈ¯¤Ç¡¢Éé½ý¤·¤¿¤Î¤ÏÃËÀ­2¿Í¤Ç¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÃËÉ¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥¹ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£