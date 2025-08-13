Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ëÂç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡¢Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¾¾½á¡Ê¡á¾¾ËÜ½á¡Ë¤¬¸«¤Æ¤ë¡¢¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÆîÊþ¤µ¤ó·ÐÍ³¤ÇÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¾¾ËÜ¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂç¿¹¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¡Ø¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·