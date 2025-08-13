革新ミニバン「スカイデッキ」って？ホンダが2009年の東京モーターショーで初公開された「スカイデッキ」は、スタイリッシュな外観と革新的なパッケージングを兼ね備えた6人乗りのハイブリッドMPV（多目的車・ミニバン）コンセプトカーです。 “ロールーフ”で「スライドドア」装備！全長4620mm×全幅1750mm×全高1500mmというボディサイズに、ホンダ独自のIMAハイブリッドシステムを搭載。センターコンソールにバッテリーを収