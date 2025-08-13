JR九州によると、13日午後0時27分ごろ、佐世保線上有田〜有田で下り普通列車（江北午前11時50分発早岐行き）に人身事故が発生した。この影響で同0時31分現在、同線武雄温泉〜早岐で運転を見合わせている。同線や鹿児島線、長崎線に遅れが出ている。同3時3分現在、運転を再開した。＜運休について＞みどり23号武雄温泉から佐世保間運休▽みどり36号佐世保から武雄温泉間運休▽みどり27号武雄温泉から佐世保間運休▽