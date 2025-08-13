お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが、13日放送のニッポン放送『ナイツザ・ラジオショー』（後1：00）に生出演。相方のカズレーザーが、俳優・二階堂ふみと電撃結婚をしたことを受け、トークを行っていった。【写真】“3人”のイラストを添えて…『家事ヤロウ!!!』結婚祝福の投稿番組冒頭、ナイツ・塙宣之から「右ひじ大丈夫？」と向けられた安藤は「マジで言ってなかったんですよ。『本当にトミー・ジョン手術みたい