WOWOWは、9月23日に『昭和100年シンフォニック歌謡祭』(12:00〜WOWOWライブ／WOWOWオンデマンド)を放送・配信する。6月21日に東京・すみだトリフォニーホールで開催された「昭和100年シンフォニック歌謡祭」2025年は、昭和元年(1926年)から数えてちょうど100年目にあたる節目の年。それを記念し、6月21日に東京・すみだトリフォニーホールで開催された『昭和100年シンフォニック歌謡祭』は、昭和歌謡の名曲群をフルオーケストラの