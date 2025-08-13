TVerオリジナル番組『稲川淳二の怪談グランプリ2025 〜全国最恐怪談師決定戦〜』本選の配信がスタート。アシスタントを務めた「ぺろりん先生」こと、イラストレーターの鹿目凛(元でんぱ組.inc)が、見どころを語った。鹿目凛今回は、「全国最恐怪談師決定戦」を開催。本編配信前に、北は北海道から南は沖縄まで各8地区で選考会を行い、視聴者によるTVer再生回数、番組公式Xのリアクションをもとにセミファイナリストが決まった。予