５２０人の犠牲者が出た日本航空機墜落事故から４０年となった１２日、群馬県上野村の事故現場「御巣鷹の尾根」には、８２家族２８３人が慰霊登山に訪れた。急斜面にある墓標の清掃や登山道の手すりの設置など管理人を長く務めてきた黒沢完一さん（８２）は「安全に慰霊に集中してほしい」と語る。遺族らの高齢化も進むなか、体力の続く限り尾根を守っていく。１２日、姉を亡くした高齢男性から墓標の前で「いつもきれいにして