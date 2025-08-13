第１０７回全国高校野球選手権大会の第８日第１試合（１３日、甲子園）は、昨春Ｖの健大高崎（群馬）が昨夏Ｖの京都国際に３―６で敗れ、初戦で姿を消した。先発した下重（３年）が「（京都国際は）小技で戦ってくるチームかと思っていましたが、どんどん打たれてしまった。まったく食らいつけていなかった」と肩を落とした。初回に先制点を許すも３回に一死満塁から小堀（３年）の適時打で逆転に成功。しかし、援護を守れなか