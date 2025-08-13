¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢´ØÅìÂè°ì£¶¡Ý£±Ãæ±Û¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë´ØÅìÂè°ì¤¬µÕÅ¾¤ÇÃæ±Û¤ò²¼¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼·²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ç·×£³¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Â­¤ò¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£´ØÅìÂè°ì¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¨¥é¡¼¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤È¡¢Â³¤¯¸Þ²ó¤ËÅ¨¼º¤Ë¾è¤¸¤Æ£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤âÃå¼Â¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎºäËÜ¤ÏÊÑ²½µå¤òÃúÇ«¤ËÄã¤á¤Ë½¸¤á¤ë