コメンテーターの玉川徹氏が１３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。石破茂首相に対し「８０年談話を出せば良かったのにって思う」と持論を展開した。これまで当時総理だった村山富市氏の５０年談話、小泉純一郎氏の６０年談話、安倍晋三氏の７０年談話と節目に談話が発出されてきた。今年は戦後８０年となるが、閣議決定を伴う談話の発表は見送られる方向だが、石破総理は談話の代わ