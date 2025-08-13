Î°µå¶ä¹Ô [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.9¡óÁý¤Î34.9²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢4-9·î´ü(¾å´ü)·×²è¤Î43²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï81.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î41.9¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹