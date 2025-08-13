日本テレビと第四境界が共同運営するARGブランド『4x4 sect.(フォーバイフォーセクト)』の初ARG作品『503号室の郵便物』が、映画『近畿地方のある場所について』と世界観を共有するシェアードユニバース作品であることが明らかになった。『503号室の郵便物』×『近畿地方のある場所について』ARG(Alternate Reality Game＝代替現実ゲーム)とは、現地体験や実物などのオフラインや、SNSをはじめとするオンラインを横断して、プレー