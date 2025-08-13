西島秀俊（54）主演の、米Amazonの映画、ドラマ製作部門Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（廣木隆一監督）が、プライムビデオで12月19日から全5話一挙、世界配信されることが13日、都内で開かれた制作発表会見で発表された。西島は、原作者の湊かなえ氏（52）が10年来、温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマを描いた小説を実写化した作品に主演するにあたり、自身2児の父として「そのこと